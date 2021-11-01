Imenik podjetij
Aeva
Plače Aeva se gibljejo od $187,018 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $477,375 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu.

$160K

Programski inženir
Median $210K
Strojni inženir
Median $225K
Strojni inženir
Median $210K

Oblikovalec izdelkov
$477K
Vodja izdelkov
$187K
Vodja programa
$427K
Vodja projekta
$347K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Aeva so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Aeva so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Drugi viri