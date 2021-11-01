Imenik podjetij
Advantech
Advantech Plače

Plače Advantech se gibljejo od $27,866 skupnega letnega nadomestila za Strojni inženir na spodnjem koncu do $99,500 za Analitik kibernetske varnosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Advantech. Zadnja posodobitev: 8/31/2025

$160K

Programski inženir
Median $30.4K
Vodja izdelkov
Median $85K
Strojni inženir
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Trženje
$76.8K
Strojni inženir
$27.9K
Oblikovalec izdelkov
$47K
Vodja programa
$94.5K
Prodaja
$30.2K
Analitik kibernetske varnosti
$99.5K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Advantech je Analitik kibernetske varnosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $99,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Advantech je $69,650.

