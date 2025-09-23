Imenik podjetij
Advanced Communications and Electronics
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Advanced Communications and Electronics Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in Saudi Arabia pri Advanced Communications and Electronics se giblje od SAR 122K do SAR 173K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Advanced Communications and Electronics. Nazadnje posodobljeno: 9/23/2025

Povprečno skupno nadomestilo

SAR 138K - SAR 164K
Saudi Arabia
Običajen razpon
Možen razpon
SAR 122KSAR 138KSAR 164KSAR 173K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Programski inženir prijavs pri Advanced Communications and Electronics za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

SAR 600K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.


Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Advanced Communications and Electronics?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Advanced Communications and Electronics in Saudi Arabia의 Programski inženir에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 SAR 172,501입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Advanced Communications and Electronics의 Programski inženir 직무 in Saudi Arabia에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 SAR 121,500입니다.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Advanced Communications and Electronics

Povezana podjetja

  • Flipkart
  • Airbnb
  • Netflix
  • Roblox
  • PayPal
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri