Povprečno Človeški viri skupno nadomestilo in Vietnam pri AdStart Media se giblje od ₫1.12B do ₫1.57B na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete AdStart Media. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$46.4K - $53.9K
Vietnam
Običajen razpon
Možen razpon
$42.8K$46.4K$53.9K$60K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri AdStart Media?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Človeški viri pri AdStart Media in Vietnam znaša letno skupno plačilo ₫1,571,491,152. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AdStart Media za vlogo Človeški viri in Vietnam je ₫1,122,493,680.

