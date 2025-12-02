Imenik podjetij
Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ADP. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$107K - $124K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$94.3K$107K$124K$137K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri ADP so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (Infinity% na obdobje)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni razvoj pri ADP in United States znaša letno skupno plačilo $136,850. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ADP za vlogo Poslovni razvoj in United States je $94,300.

Drugi viri

