Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ADP. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$52.3K - $60.8K
Argentina
Običajen razpon
Možen razpon
$46.1K$52.3K$60.8K$67K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri ADP so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (Infinity% na obdobje)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovne operacije pri ADP znaša letno skupno plačilo ARS 88,107,291. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ADP za vlogo Poslovne operacije je ARS 60,712,587.

