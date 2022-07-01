Imenik podjetij
AdAction
AdAction Plače

Plače AdAction se gibljejo od $97,920 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $144,720 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri AdAction. Zadnja posodobitev: 9/10/2025

$160K

Vodja izdelkov
$145K
Vodja projekta
$131K
Programski inženir
$97.9K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri AdAction je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $144,720. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri AdAction je $131,340.

Drugi viri