Acxiom
Acxiom Plače

Plače Acxiom se gibljejo od $37,185 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $162,185 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Acxiom. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Programski inženir
Median $110K

Full-Stack programski inženir

Arhitekt rešitev
Median $100K

Arhitekt podatkov

Podatkovni znanstvenik
$112K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Finančni analitik
$144K
Informacijski tehnolog (IT)
$37.2K
Vodja projekta
$83.6K
Prodaja
$80.4K
Vodja programskega inženiringa
$162K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Acxiom je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $162,185. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Acxiom je $105,000.

