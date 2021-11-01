Imenik podjetij
ACV Auctions
ACV Auctions Plače

Plače ACV Auctions se gibljejo od $85,425 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $200,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ACV Auctions. Zadnja posodobitev: 9/8/2025

$160K

Programski inženir
Median $150K

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženiringa
Median $200K
Podatkovni znanstvenik
Median $110K

Oblikovalec izdelkov
$87.6K
Vodja izdelkov
$85.4K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ACV Auctions je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $200,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ACV Auctions je $110,000.

Drugi viri