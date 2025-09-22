Imenik podjetij
Povprečno Finančni analitik skupno nadomestilo in United States pri Activision Blizzard se giblje od $122K do $170K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Activision Blizzard. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$132K - $153K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$122K$132K$153K$170K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Activision Blizzard so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Finančni analitik pri Activision Blizzard in United States znaša letno skupno plačilo $170,170. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Activision Blizzard za vlogo Finančni analitik in United States je $121,550.

