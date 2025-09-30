Programski inženir nadomestilo in Greater Chicago Area pri ActiveCampaign se giblje od $176K na year za Senior Software Engineer do $180K na year za Staff Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Chicago Area znaša skupaj $185K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ActiveCampaign. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$176K
$163K
$1.7K
$11.8K
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri ActiveCampaign so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
