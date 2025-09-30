Imenik podjetij
Actalent
Actalent Programski inženir Plače v Canada

Mediana Programski inženir nadomestila in Canada pri Actalent znaša skupaj CA$106K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Actalent. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Actalent
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Skupaj na leto
CA$106K
Raven
Mid Level
Osnovna plača
CA$106K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Actalent?

CA$226K

Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

El paquet salarial més alt reportat per a un Programski inženir a Actalent in Canada és una compensació total anual de CA$141,100. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Actalent per al rol de Programski inženir in Canada és CA$122,049.

