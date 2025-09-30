Imenik podjetij
Acronis
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Bulgaria

Acronis Programski inženir Plače v Bulgaria

Mediana Programski inženir nadomestila in Bulgaria pri Acronis znaša skupaj BGN 92.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Acronis. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Acronis
Senior Software Developer
Sofia, SF, Bulgaria
Skupaj na leto
BGN 92.9K
Raven
Senior
Osnovna plača
BGN 92.9K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Acronis?

BGN 278K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Acronis in Bulgaria znaša letno skupno plačilo BGN 142,115. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Acronis za vlogo Programski inženir in Bulgaria je BGN 86,900.

