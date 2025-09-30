Imenik podjetij
Acronis
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja izdelkov

  • Vse plače Vodja izdelkov

  • Sofia City Province

Acronis Vodja izdelkov Plače v Sofia City Province

Mediana Vodja izdelkov nadomestila in Sofia City Province pri Acronis znaša skupaj BGN 131K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Acronis. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Skupaj na leto
BGN 131K
Raven
L3
Osnovna plača
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
20 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Acronis?

BGN 278K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja izdelkov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja izdelkov pri Acronis in Sofia City Province znaša letno skupno plačilo BGN 177,392. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Acronis za vlogo Vodja izdelkov in Sofia City Province je BGN 136,694.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Acronis

Povezana podjetja

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri