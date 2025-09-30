Imenik podjetij
Acquia
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Pune Metropolitan Region

Acquia Programski inženir Plače v Pune Metropolitan Region

Programski inženir nadomestilo in Pune Metropolitan Region pri Acquia znaša ₹2.17M na year za Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Pune Metropolitan Region znaša skupaj ₹2.81M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Acquia. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
(Začetna stopnja)
₹2.17M
₹2.17M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Principal Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 1 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

₹13.95M

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Acquia?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Acquia in Pune Metropolitan Region sits at a yearly total compensation of ₹5,432,407. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Acquia for the Programski inženir role in Pune Metropolitan Region is ₹2,806,207.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Acquia

Povezana podjetja

  • Qlik
  • Axway
  • Vestmark
  • Daugherty Business Solutions
  • Bloomerang
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri