Accor Platy

Platový rozsah Accor sa pohybuje od $29,383 v celkovej kompenzácii ročne pre Tekstopisec na spodnom konci do $72,648 pre Analitik kibernetske varnosti na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Accor. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Administrativni asistent
$29.8K
Tekstopisec
$29.4K
Vodja projekta
$69K

Analitik kibernetske varnosti
$72.6K
Razvijalec programske opreme
$69.6K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

O cargo mais bem pago reportado na Accor é Analitik kibernetske varnosti at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $72,648. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Accor é $69,021.

