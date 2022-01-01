Imenik podjetij
Accedo
Accedo Plače

Plače Accedo se gibljejo od $32,714 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $139,887 za Svetovalni upravni strokovnjak na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Accedo. Zadnja posodobitev: 10/10/2025

$160K

Človeški viri
$93.9K
Svetovalni upravni strokovnjak
$140K
Trženje
$76.2K

Oblikovalec izdelkov
$32.7K
Vodja izdelkov
$93.3K
Vodja programa
$73.8K
Vodja programskega inženiringa
$115K
Arhitekt rešitev
$108K
Vodja tehniškega programa
$99.2K
Pogosta vprašanja

El puesto mejor pagado reportado en Accedo es Svetovalni upravni strokovnjak at the Common Range Average level con una compensación total anual de $139,887. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Accedo es $93,897.

Drugi viri