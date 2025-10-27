Imenik podjetij
Abu Dhabi Investment Authority
Abu Dhabi Investment Authority Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in United Arab Emirates pri Abu Dhabi Investment Authority se giblje od AED 522K do AED 744K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Abu Dhabi Investment Authority. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Povprečno skupno nadomestilo

AED 598K - AED 700K
United Arab Emirates
Običajen razpon
Možen razpon
AED 522KAED 598KAED 700KAED 744K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Abu Dhabi Investment Authority?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Abu Dhabi Investment Authority in United Arab Emirates znaša letno skupno plačilo AED 744,140. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Abu Dhabi Investment Authority za vlogo Programski inženir in United Arab Emirates je AED 521,534.

