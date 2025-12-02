Imenik podjetij
Absa Group
Absa Group Vodja programskega inženirstva Plače

Povprečno Vodja programskega inženirstva skupno nadomestilo in South Africa pri Absa Group se giblje od ZAR 1.39M do ZAR 1.98M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Absa Group. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$91.2K - $107K
South Africa
Običajen razpon
Možen razpon
$79.5K$91.2K$107K$113K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Absa Group?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Absa Group in South Africa znaša letno skupno plačilo ZAR 1,982,897. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Absa Group za vlogo Vodja programskega inženirstva in South Africa je ZAR 1,389,723.

Drugi viri

