Abnormal AI
Abnormal AI Plače

Plače Abnormal AI se gibljejo od $67,409 skupnega letnega nadomestila za Vodja tehničnih programov na spodnjem koncu do $623,603 za Človeški viri na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Abnormal AI. Zadnja posodobitev: 11/14/2025

Programski inženir
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Backend programski inženir

Vodja produktov
Median $200K
Analitik kibernetske varnosti
Median $181K

Človeški viri
$624K
Trženje
$208K
Trženjske operacije
$214K
Kadrovik
$199K
Prodaja
$236K
Vodja programskega inženirstva
$585K
Vodja tehničnih programov
$67.4K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Abnormal AI so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Abnormal AI je Človeški viri at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $623,603. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Abnormal AI je $210,816.

