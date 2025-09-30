Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Budapest Metropolitan Area pri ABBYY znaša skupaj HUF 28.19M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ABBYY. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
ABBYY
Software Engineer
Budapest, BU, Hungary
Skupaj na leto
HUF 28.19M
Raven
L3
Osnovna plača
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri ABBYY?

HUF 56.4M

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri ABBYY in Budapest Metropolitan Area znaša letno skupno plačilo HUF 34,507,330. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ABBYY za vlogo Programski inženir in Budapest Metropolitan Area je HUF 22,317,081.

