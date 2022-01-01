Imenik podjetij
ABBYY
ABBYY Plače

Plače ABBYY se gibljejo od $36,116 skupnega letnega nadomestila za Informacijski tehnolog (IT) na spodnjem koncu do $111,543 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ABBYY. Zadnja posodobitev: 9/8/2025

$160K

Programski inženir
Median $80K
Poslovni analitik
$93.6K
Korporativni razvoj
$39.2K

Služba za stranke
$36.4K
Informacijski tehnolog (IT)
$36.1K
Trženje
$46.6K
Vodja izdelkov
$78.2K
Vodja projekta
$72.1K
Vodja programskega inženiringa
$112K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ABBYY je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $111,543. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ABBYY je $72,136.

