ABB Programski inženir Plače v Metropoolregio Eindhoven

Programski inženir nadomestilo in Metropoolregio Eindhoven pri ABB se giblje od €81K na year za Software Engineer do €88.5K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Metropoolregio Eindhoven znaša skupaj €84.8K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ABB. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
(Začetna stopnja)
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Kakšne so karierne stopnje pri ABB?

Vključeni nazivi

Omrežni inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri ABB in Metropoolregio Eindhoven znaša letno skupno plačilo €118,238. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ABB za vlogo Programski inženir in Metropoolregio Eindhoven je €84,813.

