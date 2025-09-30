Programski inženir nadomestilo in Metropoolregio Eindhoven pri ABB se giblje od €81K na year za Software Engineer do €88.5K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Metropoolregio Eindhoven znaša skupaj €84.8K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ABB. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Software Engineer
€81K
€81K
€0
€0
Senior Software Engineer
€88.5K
€85.5K
€0
€3K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
