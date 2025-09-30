Programski inženir nadomestilo in Italy pri ABB se giblje od €43.4K na year za Associate Software Engineer do €50.2K na year za Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Italy znaša skupaj €43.4K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ABB. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
