Oblikovalec izdelkov nadomestilo in Philadelphia Area pri ABB znaša $94K na year za Product Designer. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ABB. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Associate Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer
$94K
$94K
$0
$0
Senior Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***