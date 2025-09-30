Imenik podjetij
ABB
ABB Strojni inženir Plače v Sweden

Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

SEK 1.55M

Kakšne so karierne stopnje pri ABB?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri ABB in Sweden znaša letno skupno plačilo SEK 629,902. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ABB za vlogo Strojni inženir in Sweden je SEK 522,679.

