ABB Plače

Plače ABB se gibljejo od $6,349 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $191,040 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ABB. Zadnja posodobitev: 9/8/2025

$160K

Programski inženir
Median $82.9K
Strojni inženir
Median $120K
Oblikovalec izdelkov
Median $98K

Podatkovni znanstvenik
Median $39.4K
Finančni analitik
Median $9.3K
Računovodja
$53.2K
Poslovni analitik
$114K
Inženir krmiljenja
$28.6K
Besedilni pisec
$45.2K
Služba za stranke
$6.3K
Trženje
$17.9K
Strojni inženir
$63.5K
Vodja izdelkov
$151K
Vodja projekta
$154K
Prodaja
$86.8K
Prodajni inženir
$50.6K
Analitik kibernetske varnosti
$32.5K
Arhitekt rešitev
$191K
Vodja tehniškega programa
$76.1K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ABB je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $191,040. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ABB je $63,528.

