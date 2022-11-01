Adresár Spoločností
Abacus.AI Platy

Platový rozsah Abacus.AI sa pohybuje od $69,650 v celkovej kompenzácii ročne pre Prodaja na spodnom konci do $341,700 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Abacus.AI. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $83.5K
Vodja izdelka
$342K
Prodaja
$69.7K

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Abacus.AI je Vodja izdelka at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $341,700. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Abacus.AI je $83,457.

