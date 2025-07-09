Adresár Spoločností
Aakash Educational Services
Aakash Educational Services Platy

Platový rozsah Aakash Educational Services sa pohybuje od $3,074 v celkovej kompenzácii ročne pre Služba za stranke na spodnom konci do $25,305 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Aakash Educational Services. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

Služba za stranke
$3.1K
Informacijski tehnolog (IT)
$6K
Prodaja
$7.2K

Razvijalec programske opreme
$25.3K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aakash Educational Services je Razvijalec programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $25,305. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aakash Educational Services je $6,605.

