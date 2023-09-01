99 Group Plače

Plače 99 Group se gibljejo od $28,263 skupnega letnega nadomestila za Vodja produktov na spodnjem koncu do $56,772 za Oblikovalec produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri 99 Group . Zadnja posodobitev: 11/14/2025