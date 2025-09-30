Imenik podjetij
84.51˚ Programski inženir Plače v Greater Chicago Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Chicago Area pri 84.51˚ znaša $133K na year za Senior Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Chicago Area znaša skupaj $125K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 84.51˚. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
(Začetna stopnja)
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$133K
$133K
$0
$0
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri 84.51˚?

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Raziskovalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri 84.51˚ in Greater Chicago Area znaša letno skupno plačilo $144,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 84.51˚ za vlogo Programski inženir in Greater Chicago Area je $93,850.

