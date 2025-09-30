Imenik podjetij
84.51˚ Programski inženir Plače v Cincinnati Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Cincinnati Area pri 84.51˚ znaša skupaj $120K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 84.51˚. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Skupaj na leto
$120K
Raven
L2
Osnovna plača
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri 84.51˚?

$160K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri 84.51˚ in Cincinnati Area znaša letno skupno plačilo $163,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 84.51˚ za vlogo Programski inženir in Cincinnati Area je $118,000.

