84.51˚ Plače

Plače 84.51˚ se gibljejo od $80,400 skupnega letnega nadomestila za Trženjske operacije na spodnjem koncu do $252,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri 84.51˚. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Podatkovni znanstvenik
Median $123K
Programski inženir
Median $140K

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Raziskovalec

Prodaja
Median $105K

Vodja izdelkov
Median $252K
Trženjske operacije
$80.4K
Vodja programskega inženiringa
$241K
