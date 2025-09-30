Programski inženir nadomestilo in Greater Dallas Area pri 7-Eleven se giblje od $136K na year za Software Engineer II do $171K na year za Lead Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Dallas Area znaša skupaj $156K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 7-Eleven. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
