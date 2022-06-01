Imenik podjetij
66degrees
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

66degrees Plače

Plače 66degrees se gibljejo od $131,340 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $250,848 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri 66degrees. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $138K
Podatkovni znanstvenik
$181K
Oblikovalec izdelkov
$131K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Vodja projekta
$181K
Prodaja
$229K
Vodja programskega inženiringa
$219K
Arhitekt rešitev
$251K
Vodja tehniškega programa
$179K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri 66degrees je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $250,848. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 66degrees je $180,746.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za 66degrees

Povezana podjetja

  • Amazon
  • Flipkart
  • Lyft
  • Intuit
  • Microsoft
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri