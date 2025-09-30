Imenik podjetij
3Pillar Global
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Romania

3Pillar Global Programski inženir Plače v Romania

Mediana Programski inženir nadomestila in Romania pri 3Pillar Global znaša skupaj RON 173K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 3Pillar Global. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
3Pillar Global
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Skupaj na leto
RON 173K
Raven
Medior QA
Osnovna plača
RON 173K
Stock (/yr)
RON 0
Bonus
RON 0
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri 3Pillar Global?

RON 714K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri 3Pillar Global in Romania znaša letno skupno plačilo RON 308,051. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 3Pillar Global za vlogo Programski inženir in Romania je RON 172,578.

Drugi viri