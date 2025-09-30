Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Canada pri 3Pillar Global znaša skupaj CA$112K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 3Pillar Global. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Mediani paket
company icon
3Pillar Global
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$112K
Raven
L2
Osnovna plača
CA$111K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$789.3
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri 3Pillar Global?

CA$226K

Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Programski inženir på 3Pillar Global in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$124,082. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på 3Pillar Global för Programski inženir rollen in Canada är CA$110,990.

