3M
3M Vodja tehniškega programa Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 3M. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Povprečno skupno nadomestilo

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Običajen razpon
Možen razpon
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Običajen razpon
Možen razpon

Block logo
+CRC 29.22M
Robinhood logo
+CRC 44.84M
Stripe logo
+CRC 10.08M
Datadog logo
+CRC 17.63M
Verily logo
+CRC 11.08M
Razpored pridobivanja

0%

LETO 1

0%

LETO 2

100 %

LETO 3

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)

  • 0% se pridobi v 2nd-LETO (0.00% letno)

  • 100% se pridobi v 3rd-LETO (100.00% letno)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU + Options

Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehniškega programa pri 3M in Costa Rica znaša letno skupno plačilo CRC 40,031,074. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 3M za vlogo Vodja tehniškega programa in Costa Rica je CRC 28,642,924.

