Povprečno Vodja programskega inženiringa skupno nadomestilo in United States pri 3M se giblje od $140K do $192K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 3M. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)
0% se pridobi v 2nd-LETO (0.00% letno)
100% se pridobi v 3rd-LETO (100.00% letno)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)
