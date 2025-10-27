Programski inženir nadomestilo in United States pri 3M se giblje od $87.9K na year za T1 do $170K na year za T4A. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $112K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 3M. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
$87.9K
$84.7K
$0
$3.2K
T2
$102K
$97.3K
$500
$3.8K
T3
$129K
$121K
$0
$7.7K
T4
$154K
$148K
$0
$6.7K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
0%
LETO 1
0%
LETO 2
100 %
LETO 3
Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)
0% se pridobi v 2nd-LETO (0.00% letno)
100% se pridobi v 3rd-LETO (100.00% letno)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (33.30% letno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (33.30% letno)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.