Information Technologist (IT) nadomestilo pri 3M znaša $64K na year za T1. Mediana yearnega nadomestila znaša skupaj $105K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 3M. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
T1
$64K
$64K
$0
$0
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
0%
LETO 1
0%
LETO 2
100 %
LETO 3
Pri 3M so RSU + Options predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
0% se pridobi v 1st-LETO (0.00% letno)
0% se pridobi v 2nd-LETO (0.00% letno)
100% se pridobi v 3rd-LETO (100.00% letno)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.