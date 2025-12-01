Imenik podjetij
Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in United States pri 3D Systems se giblje od $75K do $107K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 3D Systems. Nazadnje posodobljeno: 12/1/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$84.9K - $96.7K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$75K$84.9K$96.7K$107K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri 3D Systems?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri 3D Systems in United States znaša letno skupno plačilo $106,625. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 3D Systems za vlogo Prodaja in United States je $74,999.

