2degrees Plače

Plače 2degrees se gibljejo od $42,587 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $100,500 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri 2degrees. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Podatkovni znanstvenik
$42.6K
Informacijski tehnolog (IT)
$94.3K
Vodja izdelkov
$100K

Programski inženir
$80.2K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

De best betaalde functie gerapporteerd bij 2degrees is Vodja izdelkov at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $100,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij 2degrees is $87,256.

