Imenik podjetij
23andMe
23andMe Plače

Plače 23andMe se gibljejo od $48,634 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $305,520 za Trženje na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri 23andMe. Zadnja posodobitev: 9/7/2025

$160K

Programski inženir
L1 $137K
L3 $203K
L4 $250K
Vodja programa
Median $170K
Podatkovni znanstvenik
Median $160K

Poslovni analitik
$181K
Podatkovni analitik
$147K
Finančni analitik
$175K
Trženje
$306K
Oblikovalec izdelkov
$48.6K
Kadrovik
$242K
Analitik kibernetske varnosti
$204K
Vodja programskega inženiringa
$269K
UX raziskovalec
$173K
Pogosta vprašanja

Najlepšie platenú pozíciu v 23andMe predstavuje Trženje at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $305,520. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v 23andMe je $177,761.

Drugi viri