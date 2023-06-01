Adresár Spoločností
1X Technologies
1X Technologies Platy

Platový rozsah 1X Technologies sa pohybuje od $72,525 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $193,184 pre Služba za stranke na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 1X Technologies. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Služba za stranke
$193K
Strojni inženir
$127K
Strojni inženir
$83.4K

Razvijalec programske opreme
$72.5K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v 1X Technologies je Služba za stranke at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $193,184. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v 1X Technologies je $104,998.

