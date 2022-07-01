Adresár Spoločností
1WorldSync
1WorldSync Platy

Platový rozsah 1WorldSync sa pohybuje od $7,568 v celkovej kompenzácii ročne pre Grafični oblikovalec na spodnom konci do $140,700 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 1WorldSync. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Grafični oblikovalec
$7.6K
Oblikovalec izdelkov
$29.6K
Operacije prihodkov
$74.5K

Razvijalec programske opreme
$141K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v 1WorldSync je Razvijalec programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $140,700. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v 1WorldSync je $52,005.

