Adresár Spoločností
1QBit
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

1QBit Platy

Platový rozsah 1QBit sa pohybuje od $64,264 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $149,250 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 1QBit. Naposledy aktualizované: 8/10/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Znanstvenik podatkov
$118K
Razvijalec programske opreme
$64.3K
Vodja razvoja programske opreme
$149K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Най-високоплатената роля, докладвана в 1QBit, е Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $149,250. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в 1QBit, е $117,677.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre 1QBit

Súvisiace spoločnosti

  • Spotify
  • Facebook
  • Microsoft
  • Stripe
  • SoFi
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje