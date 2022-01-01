Adresár Spoločností
1Password
1Password Platy

Platový rozsah 1Password sa pohybuje od $32,474 v celkovej kompenzácii ročne pre Služba za stranke na spodnom konci do $218,900 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov 1Password. Naposledy aktualizované: 8/19/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Oblikovalec izdelkov
Median $115K
Služba za stranke
Median $32.5K

Vodja izdelka
Median $118K
Prodaja
Median $139K
Poslovni analitik
$80.2K
Uspeh strank
$137K
Vodja znanosti podatkov
$161K
Znanstvenik podatkov
$137K
Trženje
$80.6K
Vodja partnerjev
$92.6K
Vodja oblikovanja izdelkov
$188K
Prodajni inženir
$123K
Vodja razvoja programske opreme
$219K
Tehnični pisec
$117K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$55K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti 1Password podliehajú Granty akcií/equity 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v 1Password je Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $218,900. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v 1Password je $123,310.

