Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • United States

1mg Programski inženir Plače v United States

Programski inženir nadomestilo in United States pri 1mg znaša $76.3K na year za Software Engineer I. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $103K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete 1mg. Nazadnje posodobljeno: 9/30/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
(Začetna stopnja)
$76.3K
$55K
$21.3K
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri 1mg?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

