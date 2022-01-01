Imenik podjetij
15Five
15Five Plače

Plače 15Five se gibljejo od $133,000 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $180,900 za Vodja oblikovanja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri 15Five. Zadnja posodobitev: 8/27/2025

$160K

Programski inženir
Median $143K
Vodja izdelkov
Median $133K
Vodja oblikovanja izdelkov
$181K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri 15Five so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri 15Five je Vodja oblikovanja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $180,900. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri 15Five je $143,400.

